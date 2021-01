O Milan agradece: Roma e Inter de Milão ficam no empate

Um dia depois da vitória do Milan, que contou com o retorno de Ibrahimovic para derrotar o Torino por 2 a 0, os atuais concorrentes ao título nacional permitiram que o líder ficasse mais isolado no topo da tabela.

Este domingo foi o dia do encontro entre Roma e Inter de Milão na capital italiana. O time da casa abriu o placar, mas sofreu a virada e teve que reagir na reta final para evitar a derrota.

Lorenzo Pellegrini marcou o primeiro gol na etapa inicial com uma finalização de fora da área. A reação veio no segundo tempo, que iniciou com gol anulado de Lautaro Martínez. O argentino ainda perdeu uma chance claríssima ao receber a bola na cara do goleiro e mandar para fora.

O empate finalmente saiu com Skriniar, que saltou mais alto que a marcação e cabeceou para dentro. Achraf fez o golaço da virada com um chute cruzado que acertou o ângulo. Já nos minutos finais, Gianluca Mancini usou a cabeça para fechar o placar.

Com o resultado, o Milan acabará a rodada com vantagem ampliada na liderança. Após 17 partidas, a equipe de Stefano Pioli soma 40 pontos, três a mais que a Inter e seis acima da Roma.