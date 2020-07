O futuro indefinido de Ibrahimovic

Ibrahimovic chegou ao Milan no final de 2019 com o contrato válido por apenas seis meses e opção de renovar por mais um ano. No entanto, diretoria e jogador não entraram em acordo quanto aos valores e estenderam o vínculo apenas até o final de agosto, para que ele possa disputar o resto da temporada.

Com 17 jogos disputados nesta passagem pelo clube, o sueco soma oito gols e quatro assistências. Em declarações ao jornal italiano "Corriere dello Sport", o CEO do 'rossonero', Ivan Gazidis, reconheceu que é preciso ter pressa pra resolver o futuro de Zlatan.

"Eu não gostaria de falar sobre atletas, porque existem situações específicas como a dele. Não temos muito tempo entre esta e a próxima temporada, por isso temos que tomar rapidamente uma decisão. No entanto, as decisões envolvem duas partes", disse Gazidis.

Nos últimos dias, declarações do atacante deixaram clara a insatisfação sobre a falta de competitividade do Milan e inclusive sobre o valor recebido. Diante disso, uma mudança de equipe parece ser tendência. E há interessados, apesar de o craque já ter 38 anos.

O Monza, time da terceira divisão italiana presidido por Silvio Berlusconi, já garantiu que o sonho de contar com o sueco não poderá ser concretizado em função do alto salário do jogador.

O Leeds ó outro time modesto que gostaria de se reforçar com Ibrahimovic. Com o retorno à Premier League garantido, o time treinado por Marcelo Bielsa busca elevar o nível para competir na elite inglesa.