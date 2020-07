Milan aparece na briga por Óscar Rodríguez

O bom ano de Óscar Rodríguez pode lhe abrir as portas para uma equipe de nível superior ao Leganés. O jogador, que está emprestado pelo Real Madrid, é alvo de várias equipes.

Existem várias equipes que já bateram na porta do Real desejando a transferência. Um deles é o Milan, segundo o 'Marca', que se apaixonou pela qualidade do jogador.

A equipe italiana já entrou em contato com René Ramos, o agente do jogador, para descobrir sua predisposição para ir à Serie A e do Real Madrid de vender o jogador.

A intenção do clube merengue é deixar o jogador ir, mas não definitivamente. E é que o clube espanhol pede 10 milhões de euros por 50% dos direitos do atacante, com uma opção de recompra.

O Milan não é o único clube interessado no jogador do Leganés. O Villarreal também se interessou pela situação de um jogador que deixou bons sentimentos em Butarque.