Milan atualiza situação médica de Ibrahimovic

O atacante sueco sofreu uma lesão na panturrilha direita durante treinos do Milan, uma problema confirmado pelo clube há quase duas semanas.

Nesta quinta-feira, a diretoria informou que Zlatan Ibrahimović foi submetido a um check-up após o problema no músculo sóleo direito. O jogador está se recuperando bem, sem complicações e um novo check-up deverá ser realizado em cerca de dez dias.

De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', o atacante estará à disposição de Stefano Pioli após quatro ou cinco semanas de recuperação.

Trata-se de um reforço importante para a reta final da Serie A, em que o time luta para entrar na zona de classificação para as competições europeias.

Com 36 pontos, a equipe milanesa está na sétima colocação a três pontos do Napoli, sexto colocado, no último lugar que dá direito a competir na Europa League.