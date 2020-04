Milan cogita pedir Jovic ao Real Madrid

Luka Jovic chegou com um grande cartaz ao Real Madrid. Sua fase não é boa, sem convencer em campo e com polêmicas fora dele. No entanto, seu passado e sua juventude despertam o interesse de outros times.

Esse é o caso do Milan, de acordo com vários meios de comunicação italianos. A imprensa local afirma que o Milan quer solicitar formalmente o reforço do sérvio de 22 anos para a próxima temporada.

Depende do Real Madrid, se aposta mais no atacante ou se prefere abrir um espaço no ataque e lucrar com uma negociação. O jogador já se manifestou sobre o interesse em permanecer.

Com 24 jogos e apenas dois gols, ele está longe de ser unanimidade e de ter conquistado a confiança do clube e da torcida.