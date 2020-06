A lista do Milan para enfrentar a Juventus na semifinal

Depois de pouco mais de três meses longe dos campos, a bola retornará aos gramados italianos com as semifinais da Copa da Itália.

Nesta sexta-feira, a Juventus recebe o Milan, pelo jogo da volta valendo vaga para a decisão do título. A partida começa nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim.

Na primeira partida, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1. Para brigar pela vaga, o time milanês do técnico Pioli não poderá contar com Theo Hernández, Samu Castillejo , Léo Duarte e Zlatan Ibrahimović, com lesão na panturrilha.

Com os desfalques, o treinador poderá utilizar Lucas Paquetá entre os titulares.

Goleiros

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Defensores

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Meias

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

Atacantes

Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.

Um dia depois, o Napoli recebe a Inter de Milão, que perdeu em casa no primeiro jogo por 1 a 0 com um gol do espanhol Fabián Ruiz. A final será no próximo dia 17 no Estádio Olímpico de Roma.