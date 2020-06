Milan e Benfica: a complicada negociação por Florentino Luis

Florentino Luis é uma das apostas de Rangnick para o Milan. Para convencer o diretor técnico e esportivo, a equipe já teria começado a negociar pelo jogador.

Conforme noticiado pelo jornalista Nicolò Schira, a intenção do Milan é conseguir os direitos do meia por empréstimo por duas temporadas, além de uma opção de compra, algo que não interessou ao Benfica.

A equipe portuguesa não está disposta a aceitar a primeira proposta do Milan. O Benfica, se Florentino Luis deixa o elenco, pondera a opção de transferir por duas temporadas, mas com uma opção de compra obrigatória.

Existem vários grupos que se interessaram pelo jogador de 20 anos. Antes de uma lesão no menisco, ele era o objeto de desejo do Manchester City e do United, embora eles tivessem de retirado da corrida.

Agora, o Milan é o principal candidato a assumir os serviços do meio-campista, mas o Sevilla e o Betis não perdem de vista o talentoso jogador português.