Milan e outros cinco clubes da Serie A suspendem treinamentos

Até seis equipes do campeonato italiano decidiram suspender o treinamento com datas de retorno diferentes. A decisão ocorre após a quarentena nacional decretada pelo governo italiano e a paralisia indefinida do campeonato.

Tanto Hellas Verona quanto Bologna comunicaram através das redes sociais que seus times não se exercitarão ao longo do dia, embora não tenham esclarecido se planejam continuar trabalhando na terça-feira.

Por sua vez, a Fiorentina primeiro informou a suspensão do treinamento e garantiu diretamente que a Cidade Esportiva Davide Astori permaneceria fechada por tempo indeterminado.

O Cagliari fez o mesmo, mas marcou seu retorno a este sábado, 14, enquanto o Milan voltará na próxima segunda-feira " exceto por novas indicações", assim como a Lazio.

Não se somam à lista as equipes que estão em competições europeias, como a Roma, Napoli e Inter. O último disputará em pouco tempo sua partida contra o Getafe, ainda que corra riscos que que a partida seja a portas fechadas.