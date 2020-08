Milan envia Maldini para negociar por Óscar Rodríguez!

O Milan quer aproveitar o bom relacionamento com o Real Madrid para contratar Óscar Rodríguez. Assim como no ano passado, Paolo Maldini está encarregado de liderar as negociações.

Relatou o portal 'SportMediaset' que o ex-jogador e agora diretor técnico do Milan está conversando com o Real Madrid para incorporar o talentoso jogador, que acabou não conseguindo ser salvo pelo Leganés.

O Milan, que está com a renovação de Ibrahimovic para ser fechada nos próximos dias, sabe que é difícil conseguir Oscar, mas quer repetir a operação de Theo Hernández.

20 milhões de euros pede o Real Madrid para deixar o jogador ir. Porém, a fonte citada garante que o clube merengue quer garantir uma opção de recompra para o jogador.

O Milan sabe que tem concorrência para conquistar Óscar Rodríguez. Emery o quer no Villarreal, mas é o Getafe que tem mais chances de fechar com o Real Madrid.