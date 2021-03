Milan marca nos acréscimos e garante empate na ida

Antes mesmo de entrar em campo, a igualdade já estava clara: As duas equipes já se enfrentaram 10 vezes e cada uma ganhou cinco vezes.

O Milan assustou logo no começo com um gol aos 4 minutos, porém impedido.

E a resposta veio três minutos depois, quando Martial recebeu um cruzamento na entrada da área, matou no peito e chutou de voleio para a defesa no alto de Donnarumma.

E ainda nos 10 primeiros minutos de jogo, o Milan teve seu segundo gol anulado: em lateral cobrado, Kessié recebeu na entrada da área e chutou com categoria no canto do gol. Um golaço. Porém, a bola acabou tocando no braço do jogador no momento do domínio.

O Milan estava um pouco desatento em seu ataque e teve boas chances de ataque interrompidas por causa de impedimentos.

Manchester United estava focado em garantir a posse de bola, enquanto o Milan se mantinha compacto e tentando acionar Rafael Leão para levar algum perigo real.

E começaram a aparecer boas chances de gol para os dois lados: Krunic recebeu uma bola enfiada na área, limpou e chutou fraco, desperdiçando uma grande chance. Um minuto depois, Calabria recebeu no meio da área, dominou, girou e foi travado por Wan-Bissaka na hora do chute.

A pressão continuou aumentando, com Saelemaekers arrancando, chegando na área e soltando uma bomba... mas em cima de Henderson. E aos 37 minutos, a grande chance de abrir o placar foi desperdiçada pelo capitão do United: em escanteio cobrado, Donnarumma saiu e a bola passou por ele, sobrando para Maguire no gol livre desviar... na trave. Um gol que não poderia ser perdido.

Com isso, o 1º tempo acabou com um placar igual ao que começou: 0 a 0 e com um Milan que soube aproveitar melhor as chances que teve.

O segundo tempo começou em um ritmo ainda mais alto pelas duas equipes, pois um resultado sem gols não era bom para nenhum dos lados. E um gol do United aos 4 minutos mudou as coisas: Diallo recebe um longo lançamento de Bruno Fernandes e manda de cabeça por cobertura. Um golaço para os ingleses.

O jogador havia acabado de entrar no lugar de Martial. Uma substituição precisa.

A equipe italiana continuava atacando mais, mas sem Ibrahimović, Rebić e Mandžukić, as tentativas dificilmente levavam perigo.

Com um jogo em ritmo mais alto, mas sem grandes chances, no minuto 71 aconteceu mais uma grande chance para os ingleses de marcar. Uma chance inacreditavelmente desperdiçada: Greenwood cruzou para James na pequena área, a bola passou pelo goleiro e sobrou para o jogador mandar para fora em um gol livre.

O jogo ia se desenhando para uma vitória do time da casa, o placar de 3 minutos de acréscimo já havia sido levantado, mas eis que surgiu o gol de empate do Milan: em escanteio cobrando no 1º pau, Kjaer se deslocou, se livrou da marcação e mandou de cabeça direto para o fundo do gol. Pioli sorriu aliviado.

O jogo de volta será daqui a uma semana, na casa do Milan.