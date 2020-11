Milan mira a nova estrela do Red Bull Salzburg

A saída de Haaland do Red Bull Salzburg deixou um espaço grande no time austríaco, mas preencheu os cofres do clube. Agora, a história pode se repetir com outro jovem.

Aos 20 anos, Dominik Szoboszlai é o nome da vez. O meia-atacante húngaro é a bola da vez e, segundo a imprensa italiana, ele pode ser o novo reforço de um gigante da Serie A.

Informação publicada por 'La Gazzetta dello Sport' indica o Milan como principal interessado em contratá-lo. A cláusula de 25 milhões de euros, a mesma que a de Haaland, ajuda os planos do time 'rossonero'.

Szoboszlai, que costuma atuar pelo lado esquerdo, já acumula cinco gols marcados e quatro assistências em dez partidas disputadas neste início de temporada.