Milan não vai treinar até 3 de abril

Enquanto outras equipes, como o Napoli, anunciam que voltarão a treinar, o Milan preferiu permanecer firme e, de acordo com as recomendações do governo italiano, continuará sem se exercitar por mais de uma semana.

Os jogadores comandados por Pioli não retornarão ao trabalho na próxima semana e, em princípio, retornarão às sessões em 3 de abril. Uma data que ainda pode ser adiada dependendo do desenrolar da crise do coronavírus.

Enquanto isso, os jogadores devem continuar se preparando por conta própria.

Nota oficial do Milan

O Clube vai continuar a monitorar o progresso da pandemia do Coronavírus e implementar as orientações e regras colocadas em vigor pelas instituições governamentais, esportivas e de saúde, dando prioridade à saúde e à segurança de todos funcionários, jogadores, comissão técnica e colaboradores em todos os momentos.

O Milan também vai continuar a dar seu total apoio aos esforços coletivos de alívio de emergência contra o Covid-19 por meio de doações e campanhas sociais. O objetivo é apoiar nossos torcedores, suas famílias e amados e nossas comunidades locais e globais, e estar perto deles neste momento difícil. Agradecemos a todos por seu apoio contínuo ao Clube.