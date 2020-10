Milan pensa em Nacho e Thauvin para o mercado de inverno

O Milan está mesmo falando sério. Stefano Pioli propôs devolver a equipe de San Siro à elite, onde não está há anos, e a diretoria parece pronta para atender às suas necessidades.

Como aponta o 'Corriere dello Sport', na diretoria do clube vão tentar novamente obter os serviços de Nacho e Florian Thauvin, do Real Madrid e do Olympique de Marseille, respectivamente.

O Milan já mostrou interesse em contratar os dois jogadores durante o último mercado de verão de 2020, mas nenhuma das operações foi fechada. O ponta francês foi quem esteve mais perto de assinar.

A chegada de Nacho a San Siro parece mais complicada, já que o jogador , se quiser sair do Real, terá mais pretendentes da Serie A: Roma e Napoli, além dos 'rossoneri'.