Milan pergunta a Raiola sobre Lozano

Chucky Lozano pode mudar de time no Campeonato Italiano. Apesar de ter contrato com o Napoli até junho de 2024, o lateral esquerdo mexicano poderia fazer as malas e seguir para o Milan.

Isto foi afirmado pela 'Radio Punto Nuovo', que relata que o atacante de 24 anos pode chegar a Milão a pedido de seu novo diretor técnico, o alemão Ralf Rangnick.

Aparentemente, Rangnick já teria tido contatos com o representante do jogador napolitano, Mino Raiola, para tentar chegar a um acordo para sua transferência no atual mercado de transferências de verão.

Até agora em sua primeira temporada na Itália, o ex-jogador do PSV conseguiu comemorar quatro gols e oferecer duas assistências em 25 jogos oficiais.