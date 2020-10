Milan poderia pagar 25 milhões por Tomiyasu

O Milan precisa melhorar sua zaga e Takehiro Tomiyasu é um dos escolhidos pelos 'rossoneri' para ocupar essa posição. O zagueiro central do Bologna, de 21 anos, é o alvo de desejo da equipe comandada por Pioli para o mercado de transferências no próximo inverno.

Devido à possível saída de Musacchio do Milan por conta do fim de seu contrato, a equipe italiana precisa buscar novos reforços para a zona defensiva. Conforme indicado pelo 'CalcioMercato.com', a opção de Tomiyasu rondaria os 25 milhões de euros, preço que o Bologna teria estabelecido para a saída do seu jogador.

O time 'rossonero' já sondou o jogador no último mercado de transferências, mas na próxima janela eles vão trabalhar para conseguir os direitos do jogador asiático, que é considerado um dos defensores mais promissores do Campeonato Italiano.

Apesar da pouca idade, Tomiyasu tem 33 jogos na Serie A, sendo em todos eles o titular e peça fundamental do Bologna. Além disso, o jogador já disputou 20 partidas pela seleção nacional, onde até estreou como goleador.