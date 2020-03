Milan recua em interesse em Thiago Silva

A passagem de Thiago Silva pelo PSG já está perto do fim. O contrato do zagueiro brasileiro com a equipe acaba em junho deste ano e não há indícios de que clube e jogador estenderão o vínculo.

Com isso, surgem especulações sobre o futuro do zagueiro de 35 anos. E um nome que sempre surge interessado no atleta é o Milan, último clube que ele defendeu antes de se mudar para Paris. Porém, como informou 'Corriere dello Sport', o retorno para a Itália parece inviável.

De acordo com o jornal italiano, quem liderava as tratativas pra a volta de Thiago Silva ao Milan era Zvonimir Boban. Mas o croata deixou o clube e Ivan Gazidis, CEO do clube rossonero, não quer investir mais em atletas com mais de 30 anos e salários altos. A política adotada no Milan agora é apostar em jovens promessas a baixo custo.

Na temporada atual, o capitão do PSG realizou 30 jogos. No último jogo que atuou pela equipe, contra o Bordeaux, em 23 de fevereiro, Thiago Silva atuou somente por 17 minutos e deixou o campo precocemente com uma lesão.

O PSG lidera a Ligue 1 com 68 pontos, 12 a mais de vantagem para o Olympique, segundo colocado. Na Liga dos Campeões, o clube se classificou para as quartas de final após superar o Borussia Dortmund. Os dois campeonatos estão suspensos, sem previsão de volta.