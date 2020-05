Milan rejeita 30 milhões do PSG por Bennacer

O Milan quer ter Ismael Bennacer na próxima temporada e o colocou na lista de intransferíveis, apesar do interesse de clubes com o poder aquisitivo do PSG.

A equipe parisiense se moveu e apresentou uma oferta, segundo 'Le10Sports'. No entanto, a diretoria italiana rejeitou a proposta de 30 milhões de euros.

A principal dentro da operação para contratar Bennacer é Leonardo, dirigente do PSG. O brasileiro quer a todo custo um jogador muito difícil de tirar do deixar San Siro nesta janela.

Bennacer tem um contrato com o Milan até 2024. O argelino chegou à Lombardia no começo da temporada após vestir a camisa do Empoli e já disputou 23 partidas, com um passe para gol.