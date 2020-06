Milan se reunirá com o agente de Jovic

Luka Jovic é um dos grandes nomes da agenda do Milan. Os 'rossoneri' procuram um atacante e vê o sérvio com chances para se encaixar no esquema.

Eles estariam tão claros que, como diz o 'CalcioMercato', planejam dar mais um passo em direção a Jovic. A ideia do Milan é se encontrar com Fali Ramadani, o representante do jogador.

No clube milanês, eles querem saber o que Jovic pensa sobre o assunto. Eles estão interessados ​​em saber em primeira mão a opinião do atacante.

E, de acordo com as informações mais recentes, Jovic ficaria encantado em tentar a sorte no Milan. De fato, ele já teria aprovado a proposta 'rossonera'.

De qualquer forma, ainda não há nada oficial. O interesse do clube italiano permanece intacto, mas o Real Madrid terá a última palavra.