Milan aparece na disputa por Upamecano

Upamecano tornou-se um dos grandes nomes da Bundesliga. O zagueiro do RB Leipzig é desejado por algumas das equipes mais fortes do cenário europeu.

Aos 21 anos, o jogador de futebol francês está vinculado a times como Barcelona ou Manchester City, entre outros. Agora, o 'Mundo Deportivo' coloca o jogador na órbita do Milan.

A equipe 'rossonera' apostará fortemente na contratação do Upamecano. Geoffrey Moncada, olheiro-chefe do clube, acompanha a evolução do zagueiro pessoalmente há vários meses.

Dessa forma, Massimiliano Mirabelli já começou a trabalhar para convencer o jogador a chegar a Milão. Além disso, o conjunto 'rossonero' descartaria a continuidade do Kjaer.

Upamecano encerra o contrato com a RB Leipzig em junho de 2021. Sua cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros. Portanto, o clube transalpino deve negociar se quiser diminuir o preço.

"Como eu disse, primeiro me concentro em Leipzig. E então sei que estou sendo sondado, que existem clubes que me querem. Falarei com meus agentes e meus pais no final da temporada e tomaremos a decisão certa", disse o zagueiro semanas atrás.

Fica claro que Upamecano partirá neste verão. Várias das melhores equipes da Europa estão interessadas em um jogador chamado para liderar a Seleção Francesa no futuro.