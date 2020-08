Milan sobe a oferta para convencer Ibrahimovic

Ibrahimovic chegou ao Milan no final de 2019 com o contrato válido por apenas seis meses e opção de renovar por mais um ano. Ao que tudo indica, as duas partes têm a intenção de manter o vínculo para a próxima temporada.

Segundo 'La Gazzetta dello Sport', porém, o desafio é chegar a um acordo econômico, já que o atacante de 38 anos quer um valor acima do que a diretoria pretende pagar.

Para assinar a renovação, o jogador está pedindo 7,5 milhões de euros por temporada. O mesmo jornal afirma que clube milanês aumentou sua oferta para 6 milhões de euros.

De acordo com a publicação, um acerto para manter Zlatan está cada vez mais próximo de ser concretizado, que marcou onze gols e deu cinco assistências nos 20 jogos disputados nesse retorno ao Milan.