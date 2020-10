Milan terá prejuízo de até 200 milhões de euros

O Milan já vinha enfrentando uma recuperação financeira após más gestões que levaram o clube a uma fase de poucas alegrias para a torcida. Em meio a isso, a pandemia apareceu para aumentar os desafios da diretoria.

O primeiro passo no planejamento para se reerguer era voltar a disputar uma competição continental - conseguiu vaga para a Europa League - e, em seguida, recuperar a força dentro do país para levantar novamente a taça do Campeonato Italiano.

No início da temporada em que terá a disputa da Europa League, o clube também encara as consequências de uma pandemia que abalou seus cofres. O Milan será um dos mais afetados pela crise financeira causada pelo vírus.

Segundo 'MilanoFinanza.it', o Conselho de Administração aprovará um balanço econômico com prejuízos entre 175 milhões e 200 milhões de euros. Outros gigantes como Barcelona e Borussia Dortmund não chegam a 100 milhões de euros em perdas estimadas.