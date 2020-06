Mais de 15 anos se passaram desde Romário marcou o seu milésimo gol na carreira. O palco foi São Januário e vítima foi Sport.

Muita polêmica cerca os números do atacante, oficialmente são 762 gols, mas na conta do baixinho vale tudo. De todas as formas, é um número que o coloca ao mesmo nível de craques como Cristiano Ronaldo e Messi.