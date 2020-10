Milik, de poder ter sido uma bomba no mercado a não estar inscrito na Serie A

Arkadiusz Milik terminou a última temporada com bons números em relação a gol. O atacante fez 20 e 14, respectivamente, e chamou a atenção de grandes clubes da Europa.

No final desta última temporada começou tudo. O jogador se recusou a renovar o contrato com o Napoli, que termina em 2021, e começou a avaliar uma série de propostas muito interessantes.

No entanto, o Napoli começou pedindo cerca de 50 milhões de euros, mas esse valor acabou caindo para a metade quando ele foi aprovado na renovação médica pela Roma.

O atacante estava prestes a partir para o clube romano, o que lhe abriu as portas, e tudo acabou esfriando no último momento, o que acabou cobrando seu preço.

O atacante, que deu as costas a entidades como o PSG ou o Atlético de Madrid, deixou de ser um dos protagonistas do mercado para ficar 'sem equipe', e isso porque o Napoli não o incluiu na lista dos jogadores que vão competir na Serie A e na Copa da Itália.

Assim, Milik deverá continuar treinando, sabendo que não tem espaço em Nápoles, para tentar sair no mercado de inverno ou no verão de 2021, o que já aconteceria com sua carta de liberdade