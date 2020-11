Milik negocia com o Napoli sua rescisão

Napoli e Arkadiusz Milik podem romper o vínculo nas próximas semanas. Na Itália, relatam que ambas as partes já começaram a negociar a rescisão de seu contrato.

O jogador já não entra nos planos de Gattuso e só o fato de não ter recebido uma proposta formal no verão o fez permanecer no time napolitano apesar de não jogar.

Agora, relatou 'Il Mattino', o jogador polonês e o Napoli estão negociando a rescisão do contrato e várias equipes estariam atrás dele.

O portal 'The Sun' garantiu que dois clubes da Premier League, Tottenham e Everton, querem assumir o atacante assim que for dispensado de seu contrato com o Napoli.