"Milik no Atlético? Minha preocupação é o COVID-19"

Os clubes já estão pensando nas medidas a serem tomadas no próximo mercado de transferências. Sem futebol, é preciso pensar na temporada 2020-21.

Um dos jogadores que soou como possível reforço do Atlético de Madrid recentemente é Arkadiusz Milik, jogador do Napoli.

Enrique Cerezo falou para 'Radio Kiss Kiss'. Tal meio perguntou-lhe diretamente sobre Milik e o presidente 'colchonero' foi franco.

"Milik? Agora não é importante falar sobre isso, prefiro não discutir essas questões em um momento tão trágico. A Espanha está em grande dificuldade, queremos nos concentrar na emergência do coronavírus", disse Cerezo.

Na Itália, afirmam que Milik quer deixar a Serie A. As opções que ele teria sobre a mesa são as do Milan e Atlético.

No momento, no Metropolitano, eles preferem não falar sobre transferências. A única coisa importante agora é a saúde de todos.