Milik revela a sua mágoa com o Napoli

Arkadiusz Milik, atacante polonês do Napoli tinha tudo para deixar o clube italiano na última janela, mas acabou ficando e não foi inscrito pelos napolitanos para a Serie A e nem para a Coppa da Itália.

O jogador, que despertou o interesse de clubes como PSG ou Atlético de Madrid, revelou a sua mágoa com a atitude do conjunto italiano.

"O clube não me tratou bem. O Napoli queria renovar meu contrato e me deu um ultimato: ou assina ou vai embora. Decidi sair. Meu agente procurou uma solução, apareceram várias equipes interessadas e nos sentamos para conversar. A pandemia complicou as coisas. Não vou dizer os nomes das equipes que me contataram, mas é verdade que aceitei alguma proposta", revelou a sua mágoa em declarações ao diário polonês 'Sportowefakty'.

"As equipes não chegaram a um acordo com o Napoli, então tive que ficar. Foi difícil saber que ficaria de fora pela imprensa. Já esperava, mas esta falta de comunicação é pouco profissional", completou.

"Fui o artilheiro da equipe nas últimas duas temporadas. Sempre fui 100% com o clube. Não me arrependo do que fiz ou decidi. Vou sofrer um pouco, mas vou resistir", concluiu.