Milik teria recusado as primeiras ofertas do Atlético e Tottenham

Arkadiusz Milik encerra seu contrato com o Napoli em 2021, mas ele não tem intenção de renovar e pretende ser protagonistas de uma das novelas do mercado.

Não faltam pretendentes. O Atlético de Madrid é um deles e, apesar de a ideia de desembarcar no Real Madrid ter seduzido o polonês e haver rumores de que já existia um acordo, 'Tuttosport' garante que ele teria rejeitado a primeira oferta.

O motivo seria que a Juventus deu um passo à frente. Os 'bianconeri' têm a vantagem de que Sarri já era o técnico do atacante em San Paolo e quer que ele seja o substituto de Higuaín.

Andrea Berta, diretora esportiva dos rojiblancos, se encontrou há alguns dias por vídeo-chamada com Milik e seu agente e ofereceu a ele um salário de cinco milhões de euros líquidos, o dobro do que ele recebe no clube italiano.

O Tottenham também recebeu um "não" como resposta, o que deixa a Juve como a melhor colocada para assumir os serviços do polonês, que já tem 13 gols em 26 jogos este ano.

O Napoli, que contratou Milik na temporada 2016-17 procedente do Ajax, não venderá o atacante a qualquer preço, apesar de ter apenas um ano de contrato: o clube pede pelo menos 40 milhões de euros pelo jogador.