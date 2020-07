Milinkovic-Savic volta a aparecer na agenda do Real Madrid

A grande temporada de Milinkovic-Savic com a Lazio o ajudou a entrar no radar de vários grandes nomes da Europa. O Real Madrid, por exemplo, já estava interessado nele no início do ano.

De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', esse interesse em Milinkovic-Savic continua vivo, pois seu nome ainda é muito do agrado do clube espanhol. Porém, não é esse o clube o favorito para obter seus serviços, assegura este meio.

O PSG seria o clube que, no momento, estaria melhor posicionado para levar Milinkovic-Savic. O clube francês ofereceria 80 milhões de euros para o Lazio.

Mas o dono do seu clube não vai dar Milinkovic-Savic de graça. 'La Gazzetta dello Sport' garante que Claudio Lotito, presidente da Lazio, não o deixará sair por menos de 100 milhões de euros.

Na Itália, garantem que Milinkovic-Savic é do gosto do Real Madrid. O nome dele não foi apagado da agenda merengue, mas também não parece que ele investirá esse valor no meio-campo.