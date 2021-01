Militão aproveita a oportunidade e abre o placar

Zinedine Zidane realizou uma série de modificações no time titular do Real Madrid para encarar o Alcoyano pela Copa do Rei. A dupla de zaga foi composta por Chust e Militão.

Mariano, Vinicius e Lucas Vázquez, o tridente de ataque, não foi capaz de abrir o placar. Sobrou para o Militão fazer as honras.

Após cobrança de escanteio de Isco curtinha para Marcelo, o lateral brasileiro levanta na segunda trave e Éder Militão surge entre os zagueiros adversário para cabecear para as redes.