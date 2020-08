Militão confia em poder do Real Madrid contra o City

Substituto de Sergio Ramos no duelo de volta das oitavas de final da Champions League, Eder Militão, sempre muito discreto, concedeu entrevista ao AS, e se mostrou confiante e ansioso para entrar no lugar do capitão do Real Madrid e um dos principais pilares da equipe.

"É uma sensação impressionante. É um momento único para mim. Não estará Sergio Ramos e tenho de entregar o coração, jogar com tudo. É a grande oportunidade para mostrar que podem contar comigo para partidas fáceis e difíceis. Não teremos nosso capitão, mas eu estou aqui. Vou fazer uma ótima partida. Podem confiar em mim. Vamos sair vitoriosos", disse o brasileiro.

“Espero uma partida incrível. Até me imagino fazendo meu primeiro gol (com a camisa do Real Madrid) em Manchester, o da vitória, de cabeça”, completou.

Após ter perdido o primeiro jogo por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final ou triunfar por uma diferença de um gol a partir de 3 a 2.

Questionado sobre qual jogador do Manchester City ele acha mais perigoso, Militão apontou Gabriel Jesus: "Todos no Manchester City são muito bons, mas destacaria Gabriel Jesus".

Contratado nesta temporada por 50 milhões de euros, Militão é o zagueiro mais caro da história do Real Madrid.