Militão é a solução para a lateral-direita

Zinedine Zidane relacionou Éder Militão para a partida do Real Madrid contra o Betis no Benito Villamarín. Com boa parte do elenco no DM, o francês teve que recorrer ao brasileiro.

O treinador madridista tem os desfalques de Carvajal e Nacho na última linha, ambos gripados, deixando a disposição apenas Sergio Ramos, Varane, Marcelo e Mendy, além do ex-São Paulo.

Militão já atuou como lateral-direito no Porto e no clube brasileiro, assim que não seria um esforço para o camisa '3' do Santiago Bernabéu. Desta forma, Zidane deve solucionar o seu problema na lateral e dar uma bela oportunidade ao jovem.