Militão perde espaço no Real Madrid

Éder Militão está há quase dois meses sem disputar um jogo com o Real Madrid. A última vez que o brasileiro entrou em campo foi na derrota por 4 a 1 sobre o Huesca, em 31 de outubro.

Desde então, o zagueiro foi prejudicado pela Covid-19, testando positivo em 2 de novembro e perdendo 17 dias de trabalho, mas não voltou a ter chances mesmo após realizar sua quarentena.

Nacho Fernández vem sendo utilizado na função de Militão. Com Varane e Sergio Ramos sendo os titulares absolutos na zaga, o brasileiro parece ter se tornado a quarta opção.

Neste domingo, o Real Madrid volta a campo para visitar o Eibar e tentar se manter perto do líder Atlético de Madrid. O brasileiro está relacionado, assim com seus três concorrentes. Confira aqui as prováveis escalações.