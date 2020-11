Militão testa negativo e volta a treinar

Éder Militão voltou a dar negativo para coronavírus, após ter resultados indeterminados nos testes da LaLiga e da Uefa. Ele vinha sendo desfalque do Real Madrid desde 2 de novembro.

O zagueiro braisleiro de 22 anos já foi liberado trabalhar normalmente e participou do treino desta quinta-feira com o resto dos seus companheiros, com exceção daqueles que foram titulares na vitória contra a Inter de Milão.

Quem ainda não tem condições de trabalhar normalmente é Karim Benzema e Odriozola, que trabalharam individualmente no gramado e no interior das instalações, enquanto Sergio Ramos e Valverde continuam com os respectivos processos de recuperação.

O time de Zinedine Zidane recebe o Alavés nesse sábado tentando voltar a somar três pontos para se aproximar da liderança. Com 17 pontos e um jogo atrasado, os merengues ocupam a quarta posição e vêm de um empate (Villarreal) e uma derrota (Valencia) nos dois jogos anteriores.

Os adversários do fim de semana, por sua vez, ocupam a 15ª colocação, acumulam 10 pontos em 10 jogos disputados e vêm de três empates seguidos no campeonato nacional.