Milner estaria pensando em voltar ao Leeds

O mercado está chegando e os jogadores estão falando sobre seu futuro. James Milner tem algumas dúvidas, ou pelo menos assim diz 'Daily Star'.

James Milner, que tem contrato com o Liverpool até 2022, não descartaria fazer as malas neste verão. Ele veria com bons olhos sua incorporação ao Leeds United.

De acordo com a fonte citada acima, se o seu antigo clube fizer uma oferta tentadora sobre a mesa, ele pensará nisso. Obviamente, ele quer ter certeza de que terá um papel de liderança na equipe da Bielsa.

Resta ver se o Leeds United se decide e faz uma oferta firme ao Liverpool por Milner. O versátil meio-campista só quer ter certeza de que seria a pedra angular do projeto do clube.