Minas Gerais também terá portões fechados

A Federação Mineira de Futebol confirmou, na tarde desta sexta-feira, que não haverá torcida nos jogos da nona rodada do Campeonato Mineiro.

É uma medida que havia sido divulgada pouco antes para os campeonatos gaúcho, paulista e carioca. A intenção é evitar aglomeração de pessoas e reduzir riscos de avanço do coronavírus.

A restrição foi confirmada pelo Cruzeiro: "Por determinação do Ministério da Saúde, a partida Cruzeiro x Coimbra, assim como todos os jogos da 9ª rodada do Campeonato Mineiro, serão disputadas com portões fechados, devido ao Coronavírus. A venda/distribuição de ingressos para mulheres estão suspensas".

Ainda não há um decreto nacional publicado sobre esse tipo de restrição, mas a mensagem já está sendo repassada aos clubes.

Até então, os clubes brasileiros só vinham sentindo os efeitos das medidas tomadas pela CONMEBOL, que suspendeu a Libertadores.

A orientação pelo fechamento de portões também vale para outros esportes, como o basquete em São Paulo, que já têm clubes anunciando a restrição.

Até o começo da tarde desta sexta-feira, o Brasil teve o registro de 151 casos confirmados da infecção causada pelo novo coronavírus. O balanço é das secretarias estaduais de Saúde e do Hospital Albert Einstein, que realiza os testes validados pelo Ministério da Saúde.