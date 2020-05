"Minha entrada em Morata? Não sinto orgulho"

Existem certas jogadas que ficam gravadas na memória. Uma delas foi a entrada que Fede Valverde deu em Álvaro Morata.

Na Supercopa da Espanha, o árbitro mostrou o vermelho ao jogador merengue. Agora que o tempo passou, Fede Valverde analisou essa entrada difícil no 'ABC'. "Não sei se tenho o madridismo em meu coração, mas não tenho orgulho de cometer falta em nenhum rival. Não conheço ninguém que goste de fazer falta. Mas o que não me orgulharia de verdade é não ter feito nada para minha equipe naquela jogada e em todas as oturas", enfatizou.

"Foi uma falta limpa, eu não queria machucar Morata, é claro. Devo isso ao meu escudo e vou defendê-lo dentro das regras do jogo", continuou ele.

Depois, ele opinou sobre o futebol que acontecerá após a crise da saúde. "Não mudará a essência do jogo, mas mudará a maneira de vivê-la de fora, a maneira de observá-la. Vou sentir muita falta das partidas com as pessoas nas arquibancadas. Tudo vai ser muito diferente e estranho. Teremos que nos acostumar", expressou o jogador.

Valverde admitiu erros que causaram a perda da liderança do Real Madrid na liga antes do futebol parar devido à pandemia de coronavírus. "Seria bom vencer esta liga. Este ano está sendo muito difícil para todos e especialmente para aqueles que perderam alguém que ama. Por causa de nossos erros, estamos dois pontos atrás do líder e temos que fazer um ótimo trabalho para superar a desvantagem", disse ele.

O meio-campista uruguaio não consideraria justo que o Barcelona fosse proclamado campeão sem terminar a competição em campo. "O mais bonito seria terminar a LaLiga e saber quem é o verdadeiro campeão com as 38 rodadas".

Finalmente, ele falou sobre a Liga dos Campeões e espera jogar a volta das oitavas em Manchester e sobre o City de Pep Guardiola. "Espero que possamos jogar esse jogo em dois meses. Seria uma vitória para todos. Viajar para fora da Espanha para jogar um jogo significará muitas coisas para todos os setores da sociedade. Voltar é possível, porque no Real Madrid tudo é possível. É cedo para pensar sobre isso, mas nos códigos de nossos clubes está ganhar tudo por mais difícil que seja", afirmou.