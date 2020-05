"Minha mulher não acreditou que Mourinho me ligou"

José Mourinho chegou a Inter de Milão em 2008 e transformou uma equipe irregular, que vencia, mas não era constante, em uma máquina de vencer.

Javier Zanetti, capitão daquele time, relembrou em uma live no Instagram a chegada do português ao conjunto 'nerazzurro'

"Tinhamos acabado a temporada com o Mancini e eu estava no aeroporto de Roma. Toca o telefone e era um número português. Era Mourinho, que começou me pedindo desculpa pelo italiano, embora falasse perfeitamente", começou.

"Me disse que tinha acabado de assinar, não via a hora de começar a trabalhar conosco e me disse que eu era o seu capitão. Impressionante. A conversa acabou e contei à minha mulher que era o Mourinho, ela não acreditou. Isso explica a classe dele", comentou o argentino.

Por fim, Zanetti relembrou o grande feito que aquele time de Mourinho conseguiu, a tríplice Coroa. "A noite inesquecível em Madri… Celebrei 700 jogos com esta camisa e fui o capitão de um título que o clube não conquistava há 45 anos. Ganhamos a tríplice Coroa e, até hoje, somos a única equipe italiana a alcançar esse feito".