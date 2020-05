Ministério da Saúde autorizou os testes: o futebol espanhol volta em maio

O futebol está prestes a voltar. A partir da próxima semana, as equipes treinarão novamente. Antes, sim, eles devem fazer testes para verificar se está tudo bem.

A CSD se reuniu com a Força-Tarefa para Promover o Esporte. A LaLiga, a Federação e a AFE estiveram presentes nessa reunião.

O Ministério da Saúde aprovou os clubes para que eles pudessem testar os jogadores e os funcionários. Será a partir de 4 de maio.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, validou o protocolo de saúde. Está tudo pronto para o retorno ao gramado.

No momento, o referido protocolo não foi publicado. Segundo Ramón Fuentes em 'Sport', espera-se que seja divulgado nos próximos dias.

Quanto aos exames, os serviços médicos dos clubes serão responsáveis por realizá-los. Eles já têm a autorização relevante para isso.

Da mesma forma, confirma-se que os treinamentos retornam a partir de 4 de maio. Obviamente, devemos lembrar que será feito gradualmente. Nesta primeira etapa, as sessões serão individuais e o treinamento será muito básico. Com o passar do tempo, a ideia é que esses treinamentos se tornem pequenos grupos e, finalmente, com toda a equipe.

De acordo com o 'Cadena SER', a ideia com a qual funciona é que entre 4 e 5 de maio as instalações são inspecionadas para verificar se está tudo bem. Nos dias 6 e 7, os testes seriam realizados, cujos resultados chegariam entre 8 e 9. A partir desse momento, as sessões individuais começariam.

Javier Tebas, presidente da LaLiga, estabeleceu uma data possível para o retorno da LaLiga: "Não há necessidade de concorrer, mas espero que em meados de junho a competição possa retornar".