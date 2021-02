Ministra dos Esportes da França pede: "Fica, Mbappé"

Até a Ministro dos Esportes francês pediu publicamente para que Kylian Mbappé permaneça no PSG. Para que continue a ser um exemplo para as crianças, para que continue a ter sucesso pela França e porque deixa o país em alta com o seu jogo. A política falou em uma entrevista ao 'France Info'.

"Digo a Kylian: fique na França, queremos continuar vendo você jogar assim, precisamos de você. O público precisa de você, o PSG precisa de você. Jovens atletas, jovens jogadores de futebol precisam ter modelos e exemplos", disse a dirigente.

É verdade que o atacante pode servir de modelo para os futuros jogadores do país. Aos 22 anos e nascido em Paris, ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais disputados do planeta. E, para aumentar o orgulho gaulês, ele se formou e explodiu no país.

Tanta comoção responde ao seu show contra o Barcelona na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mbappé venceu os de Koeman com um hat-trick no qual se destacou não apenas sua eficácia, mas também seu físico. Ele colocou o Barça em maus lençóis para o jogo de volta.