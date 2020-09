"Tenho a chance de dividir vestiário com um extraterrestre"

Miralem Pjanic foi apresentado oficialmente pelo Barcelona nesta terça-feira e vestiu a camisa 8 herdada de Arthur e Iniesta. Em seguida, ele bateu bola pela primeira vez no gramado do Camp Nou como jogador da 'casa'.

O meia bósnio também concedeu entrevista e foi perguntado sobre jogar com Messi. "Compartilhar vestiário com Messi e com todos os outros jogadores é um sonho e uma grande oportunidade para mim. Vim aqui para ganhar", respondeu o jogador, que se encontrou com o argentino nos últimos dias.

Pjanic disse que considerava "impossível que Messi fosse embora" e acrescentou: "Vendo de fora, nunca pensei em Messi com outra camisa, sempre pensei que ele fosse ficar; trabalhei com os melhores jogadores do mundo e hoje tenho a chance de dividir o vestiário com um extraterrestre".

A decisão de deixar a Juventus também foi alvo de pergunta. "Sair da Juventus é complicado. Saí de um clube incrível, mas um jogador de futebol tem que se motivar para crescer e ter novos desafios. Depois de nove anos na Itália, precisava de novas metas e o Barça era o meu sonho"

A novidade do time de Ronald Koeman já vinha treinando separadamente nas instalações do clube, em recuperação após superar o coronavírus, e contou que já conversou com seu novo comandante.

"Falei com ele duas ou três vezes, para saber um pouco como as coisas estão. Temos que esperar até que ele ver seu estilo e como ele quer me usar. A temporada é longa e todos teremos oportunidades. Posso jogar em todas as posições intermediárias e vou dar o meu melhor", disse Pjanic.

Assim como Ansu Fati, ainda não poderá participar do amistoso dessa quarta-feira contra o Girona. Enquanto o reforço segue trabalhando separadamente após superar o coronavírus, o jovem atacante se recupera de lesão no quadril.