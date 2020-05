'Mirror': Coutinho foi oferecido ao United... e o recusaram!

Existem clubes que amam Coutinho e outros que simplesmente não querem ter o jogador na equipe. O brasileiro retornará ao 'Can Barça' assim que a temporada terminar, o que pode ocorrer mais tarde devido à interrupção por conta do coronavírus e à possibilidade de prorrogação do contrato.

No clube catalão, eles já estão estudando a melhor opção, porque na mesa está o debate sobre o que fazer com Coutinho: encontrar um destino para ele ou deixá-lo sob as ordens de Setién para que ele possa contribuir o máximo possível.

A assinatura que tanto custou agora é um dilema. O jornal 'Mirror' relatou que o jogador foi oferecido ao clube inglês e que o próprio Manchester United decidiu descartar sua incorporação.

Outras mídias também apontam que o Barcelona quer que a equipe pague cerca de nove milhões de euros pelo empréstimo, valor que muitas entidades não conseguiriam emprestar em tempos de crise.

Na Inglaterra, eles vincularam o jogador ao Newcastle ou ao Arsenal, enquanto na Itália poderia ser a Inter de Lautaro ou a Juventus de Pjanic. Aonde ele não vai é para o Old Trafford.