'Mirror': o Barça assume que Messi jogará no City em 2021

Leo Messi virou o mundo do futebol de ponta cabeça com o seu fax ao Barcelona, onde dizia que queria deixar o clube. Na Premier League, o City o esperava de braços abertos.

Finalmente, Messi ficou no conjunto azulgrana. Explicou que não queria entrar em disputas judiciais com o seu time do coração e, por isso, resolveu continuar.

No entanto, o '10' ficará livre na próxima janela de verão. E devido a sua relação tensa com a diretoria é difícil imaginar que as partes alcancem um acordo para a renovação.

De acordo com o 'Mirror', o próprio Barcelona assume que Messi deixará o clube. O seu destino? O Manchester City.

O treinador do Barça, Ronald Koeman, está encantado em contar com o melhor do mundo, mas segundo o rotativo britânico, o treinador sabe que terá que montar a equipe sem Messi na próxima temporada.

Guardiola será peça chave para a chegada de Leo Messi. Os dois poderiam repetir a parceria anos atrás no Barcelona. Mas assim como Leo Messi, o contrato de Pep também expira em 2021.