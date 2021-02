'Mirror': United oferecerá 67 milhões ao Sevilla por Koundé

Jules Koundé está no radar do Manchester United há algum tempo. Mas o clube teria decidido dar um passo adiante e está se preparando para garantir seus serviços.

De acordo com 'Mirror', o United lutará por Koundé no próximo verão. Eles vão colocar 67 milhões de euros na mesa do Sevilla para conseguir o zagueiro.

Koundé é o favorito de Solskjaer para integrar a equipe. O técnico 'red devil' o vê como o parceiro ideal para Maguire.

A boa performance de Koundé pelo Sevilla colocou-o nas agendas de meia Europa. O seu contrato com o clube de Nervión dura até 2024, resta saber se conseguem retê-lo no Pizjuán ou se, pelo contrário, prefere ficar com aqueles 67 milhões em troca do jogador.