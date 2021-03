Mistério resolvido: o gesto de João Félix foi para Renan Lodi!

João Félix voltou a marcar com a camisa do Atlético de Madrid. Um gol que garantiu a vitória do conjunto 'rojiblanco' contra o Villarreal. Um gol que foi celebrado com raiva pelo luso.

Sem risadinhas e com uma frase contundente: "Cala a pu** boca, car****". Assim foi a comemoração do atacante, que olhou para o banco de reservas e pediu silêncio... mas para quem?

Horas depois, o jornalista Javier Gómez, revelou no programa 'El Partidazo de COPE' que o gesto foi para o brasileiro Renan Lodi e não para Simeone.

O próprio Lodi utilizou as redes sociais para falar sobre o assunto: "Fica putinho não. Falou e fez, tamo junto irmão", escreveu.