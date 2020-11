Mkhitaryan coloca a Roma no G4 da Serie A

A Roma foi até o Stadio Comunale Luigi Ferraris visitar o Genoa pela 7º rodada do Campeonato Italiano e saiu de lá com três pontos importantes graças a estrela de Henrikh Mkhitaryan.

O armênio comandou a vitória do conjunto romano ao abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo ao aproveitar um escanteio cobrado por Veretout.

Já no segundo tempo, o time da casa empatou com Pjaca aos 50', mas o inspirado Mkhitaryan marcou mais duas vezes (67' e 85') para decratar a vitória dos 'giallorossi'.

Com a vitória, os comandados de Paulo Fonseca chegaram aos 14 pontos e entraram no G4 da Serie A, atrás apenas de Milan, Sassuolo e Napoli. Já o Genoa entra na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos.

Na próxima rodada, após a parada para a data FIFA, a Roma recebe a visita do Parma (15º), enquanto o Genoa faz um jogo muito importante contra a Udinese (19º).