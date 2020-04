Mkhitaryan e Smalling continuarão na Roma além de 30 de junho

Henrikh Mkhitaryan e Chris Smalling estão passando por uma situação semelhante. Ambos estão emprestados na Roma e querem permanecer na equipe italiana.

Mkhitaryan, jogador do Arsenal, jogou 17 partidas oficiais este ano, marcando gols em seis ocasiões e oferecendo quatro assistências.

Em mais de uma ocasião, o internacional armênio reconheceu que deseja permanecer no time romano, um desejo que compartilha com o clube.

Por sua parte, Smalling foi emprestado pelo Manchester United. O zagueiro inglês teve mais oportunidades que seu companheiro de equipe, num total de 28 jogos com os quais convenceu os italianos. Além disso, Solskjaer pensaria em fazer faxina no Old Trafford e o ex-Fulham seria um dos escolhidos.

O 'Corriere dello Sport' garante que a Roma já teria concordado com os clubes ingleses em uma extensão das transferências, já que os vínculos duram até 30 de junho deste ano e a competição não será concluída até então.

É aí que os italianos também terão que decidir se exercitarão a opção de compra para ambos os jogadores, uma quantia que subiria para 20 milhões de euros para cada jogador.