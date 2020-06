Modric chega a 150 vitórias pelo Campeonato Espanhol

Luka Modric continua aumentando seus números com o Real Madrid. O croata somou sua 150ª vitória do Campeonato Espanhol como madridista no encontro diante da Real Sociedad.

O camisa 10 entrou em campo no segundo tempo ao substituir Marcelo em uma partida que terminou em 2 a 1. Com o jogo no estádio Reale Arena, o meia soma 225 jogos na competição e 15 gols.



As suas melhores edições quanto a número de vitórias foram na temporada 2012-13 e na 2013-14, com 24 vitórias. Na edição atual, já disputou 24 jogos da liga e ganhou 16. Além disso, marcou três gols: contra Real Sociedad, Granada e Getafe.

Como jogador do Real Madrid, Modric conquistou 4 Ligas dos Campeões, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 1 Liga, 1 Taça do Rei e 3 Supertaças de Espanha.