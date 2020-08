Modric deixa Odegaard sem espaço no Real Madrid

O Real de Zidane mudou bastante. Cinco meses atrás, o time do Bernabéu dava LaLiga como perdida, mas a pandemia do coronavírus mudou tudo isso.

Após os três meses de paralisação, a equipe 'merengue' voltou com tudo e boa parte dessa evolução se deve a Modric, que terminou a temporada em alto nível.

O diário 'Marca' ressalta que as atuações do croata na reta final tiraram as opções de Martin Odegaard voltar ao Real. É bom lembrar que o jovem está emprestado a Real Sociedad.

Ao que tudo indica o norueguês continuará emprestado ao conjunto 'txuri-urdin', já que o acordo está a ponto de se concretizar entre as partes.