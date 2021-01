Modric é eleito o melhor jogador do Real em dezembro

Luka Modric foi eleito o 'Jogador Cinco Estrelas Mahou' de dezembro. O meia recebeu o prêmio que reconhece as suas boas atuações nesse mês, quando disputou sete partidas e marcou dois gols.

O croata, que recebeu o troféu pelo segundo mês seguido, agradeceu: "Significa muito. Quero agradecer a todos os torcedores pelo apoio incondicional de sempre. Espero que eles possam voltar rapidamente aos estádios para nos apoiar como sempre".

O futuro do craque no Santiano Bernabéu ainda não está tão claro. Seu contrato termina em junho e as negociações pela renovação estão caminhando.