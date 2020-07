Modric e Rakitic estariam melhor em outra equipe?

Davor Suker, em entrevista ao 'AS', falou sobre dois de seus compatriotas, um no Real Madrid e outro no Barcelona, ​​e sua possível saída para os clubes onde construíram sua fama atual.

Sobre Modric, com quase 35 anos, ele ainda o vê preparado para continuar a guerra no Bernabéu. "Luka é um fenômeno, ele ganhou tudo em sua carreira, mas ainda tem a mesma ambição, paixão e fome de futebol que um jovem jogador. Ele cuida muito bem do seu corpo e, como resultado, continua produzindo futebol de primeira classe em campo", ele começou. dizendo.

No entanto, ele não apenas ficaria surpreso se saísse, mas também o veria triunfando onde quer que fosse: "Eu não ficaria surpreso se Luka terminasse sua carreira no Real, porque eu sei o quanto ele ama o clube, mas também não ficaria surpreso se ele decidir, em algum momento, encarar outro desafio em sua carreira. Ele é um indivíduo altamente motivado, que gosta de desafios. Ele é um cara muito inteligente e tomará a melhor decisão para si, sua família e o clube; certamente ele não será forçado a estar no Real Madrid, se ele sentir que não pode mais jogar nesse nível".

Sobre Rakitic, mais do mesmo. "Ele tem mais de 300 participações no Barça, ganhou muitos troféus com a equipe e foi um jogador-chave em muitos dos jogos mais importantes. Além disso, ele é um jogador trabalhador e orientado para a equipe, com qualidades de liderança e nunca é um problema no vestiário. Acho que todos os treinadores e clubes estão mais do que felizes em ter esse jogador no time", disse Davor Sujer.

Além disso, o presidente da federação croata acredita que "é normal que ele queira jogar e não ficar no banco. Ele ainda tem muito futebol bom para mostrar".

Suker também opinou sobre o resultado do título da liga. "Após os últimos resultados do Barcelona, ​​é óbvio que o Real é o favorito. O Barça não pareceu bem desde o reinício, enquanto o Real continua a vencer e, levando em conta a programação, tudo vai a favor do Real. No entanto, a equipe de Zidane precisa ter cuidado, no futebol um jogo pode mudar tudo", previu.